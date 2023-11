Fedez ospite a Che tempo che fa, la malattia e la replica alla Lucarelli che lo ha definito un narcisista patologico

. Il rapper si è raccontato in una lunga intervista in cui ha affrontato molti temi importanti.causata da due ulcere intestinali per cui è stato sottoposto a più di un intervento, il rapper milanese ha dichiarato:

"La malattia mi ha fatto capire l’importanza del tempo, di quanto una ferita abbia bisogno di tempo per essere curata. Mi ha fatto capire tantissimo l’importanza della salute mentale e di quanto questo tema sia una emergenza concreta. Dopo l’ultimo episodio, la paura è tornata abbastanza, non mi aspettavo in così poco tempo di rischiare la vita nuovamente, un po' ci pensi, è inevitabile.

"Quando ho scoperto di avere un tumore al pancreas, ho cercato delle esperienze umane e l’unica intervista che trovai era la sua. Ho avuto la grande fortuna di avere delle conoscenze in comune, così prima di essere ricoverato siamo stati al telefono delle ore. È incredibile come una persona, che sta vivendo un dramma, si sia ritagliato del tempo per dare conforto a una che non conosceva minimamente. E questo la dice lunga su chi fosse Gianluca Vialli. headtopics.com

