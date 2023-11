Fedez in lacrime a 'Che tempo che fa': la malattia, il ricordo di Vialli e l'impegno per la salute mentale

Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all’offerta economica equivalente.Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.

Intervistato su Nove da Fabio Fazio, il rapper ha raccontato i momenti difficili dopo la scoperta del tumore al pancreas e ha lanciato un appello al governo affinché non tagli il bonus psicologo e lacrime per un amico che non c’è più, l’appello al governo, l’impegno nei confronti dei giovani sul tema della salute mentale.su Nove non sarebbe stata la classica ospitata per promuovere un album, ma un’occasione pere di quanto una ferita abbia bisogno del tempo per essere curata. E poi mi ha fatto capire tantissimo l’importanza della salute mentale e di quanto questo tema sia un’emergenza concreta, non circoscritta a un circolino», ha spiegato Fedez.

. E se dopo il recente ricovero per le ulcere che gli avevano causato gravi emorragie aveva chiesto ai suoi follower diun centro gratuito di aggregazione per adolescenti

Fedez a Che tempo che fa: 'Se balbetto, non vi preoccupate'Il rapper tra gli ospiti della puntata di oggi Leggi di più ⮕

Che tempo che fa, Fedez: “Mai fatto in pubblico”, inedito da FazioFedez sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa , sul Nove. “Se mi vedete balbettare non preoccupatevi”, è il mess... Leggi di più ⮕

Fedez a Che tempo che fa: «La salute mentale è un'emergenza»Fedez | il ritorno a casa Leggi di più ⮕

Fedez in lacrime ricorda la telefonata con Gianluca Vialli: 'Parlammo diverse ore prima del mio ricovero'CHE TEMPO CHE FA - Nel corso di un'intervista con Fabio Fazio, Fedez si commuove ricordando Gianluca Vialli e come lo confortò prima del ricovero per il tumore al pancreas: 'Non ho mai avuto la fortuna di incontrarlo di persona ma tramite conoscenze ebbi il suo numero e parlammo ore il giorno prima del mio ricovero'. Leggi di più ⮕

Fedez a Che Tempo Che Fa: «Se balbetto, non vi preoccupate. Parlerò di temi che non ho mai trattato prima»Fedez sarà ospite questa sera a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio, dopo... Leggi di più ⮕

Fedez: «Vialli incredibile, la sera prima di essere ricoverato siamo stati a telefono molte ore»«La malattia mi ha fatto capire l'importanza del tempo. E di quanto una ferita abbia... Leggi di più ⮕