Fedez al telefono con Fiorello: “Mi hanno proposto la direzione musicale di Sanremo”, ma è un imitatore. Fede…

Fedez si sveglia (“ieri sera ho fatto tardi per X Factor”) e scopre di essere al centro della notizia grazie a Fiorello. “Quel pirla di Fiorello (siamo amici lo dico scherzosamente) mi ha fatto uno scherzo. So già che tutti chiameranno in causa l’intelligenza artificiale ma invece è solo uno che parla proprio come me. C’era anche l’amministratore delegato che è stato al gioco.

Fiorello: “Però non sarebbe mica una cattiva idea” Tornando alla telefonata tra Fiorello e l’imitatore di Fedez, lo showman gli ha chiesto: 'Pagano bene al Nove?'. E Fedez ha risposto: 'Posso non rispondere a questa domanda?'. Su Sanremo Fiorello insiste: 'Conduce la Clerici'. 'L'hai detto tu', risponde Fedez.

