Fedez a Roma con l'assistente Eleonora Sesana prima di volare a Miami

Fedez è a Miami con i figli Leone e la piccola Vittoria, accompagnato dai genitori Franco Lucia e Tatiana, ma prima di volare in America è stato pizzicato dal settimanale “Chi” a Roma . Durante la fuga da single nella Capitale per lavoro si è aggirato per la città eterna con la sua fidata assistente, Eleonora Sesana , la stessa con cui negli ultimi tempi viene beccato dai flash.

Si è vociferato di un’amicizia affettuosa tra Fedez e la sua assistente Eleonora Sesana, visto che i due da diverso tempo sono proprio inseparabili. Ma il settimanale “Chi” che li ha fotografati nella notte romana specifica “Fedez è così: quando si fida di una persona e questa entra nel suo cuore, è molto espansivo”. Fatto sta che durante il soggiorno nella Capitale, Fedez ed Eleonora hanno girato per un paio di appuntamenti di lavoro, accompagnati dalla guardia del corpo e dall’autista, e poi sono tornati in hotel. Alla fine, hanno passato la serata in un locale alla moda e in discotec

