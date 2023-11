Fedez a ‘Che Tempo Che Fa’: «Lo scherzo di Fiorello? Se lui conducesse farei il direttore artistico»

Da Sanremo con lo scherzo di Fiorello al dolore, fino al ricordo di Gianluca Vialli e all’impegno a sostegno dei ragazzi che hanno problemi di salute mentale. Sono tanti i temi che Fedez ha affrontato nel salotto di Fabio Fazio, ospite a ‘Che Tempo Che Fa’ sul nove nella puntata di domenica 29 ottobre. La chiacchierata, in cui Federico ha raccontato molti dei lati oscuri legati alla sua malattia e al recente ricovero, si apre con note leggere.

Il conduttore, infatti, introduce subito il tema Sanremo con il recente scherzo di cui lo stesso Fedez è stato vittima a ‘Viva Rai2’. Mi sono svegliato con mia nonna che mi chiama e mi dice ‘Federico, ho scoperto che farai Sanremo’. Quindi, ho guardato questa intervista di Amadeus e riconosco la mia voce, ma in realtà non ero io. Era propria una persona, non un mio imitatore, che parla esattamente come me”.

