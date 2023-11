FC Bayern Monaco - DFB-Pokal: Punteggi & Highlights Calcio

I tifosi di Calcio possono leggere le ultime notizie di Calcio, interviste, commenti e guardare i replay gratuitamente. State aggiornati su tutto ciò che succede in

TUTTOMERCATOWEB: Clamoroso Bayern, ko contro una squadra di terza serie ed eliminazione dalla DFB PokalSi sono concluse le gare della sera in Germania per quanto riguarda i sedicesimi di finale di DFB Pokal. Clamorosa sconfitta del Bayern Monaco contro il Saarbrucken, squadra di terza serie tedesca. 2-

TUTTOMERCATOWEB: DFB Pokal, successi per Borussia Dortmund e Leverkusen nei sedicesimi di finaleSuccesso per il Borussia Dortmund sedicesimi di finale di DFB Pokal, con i gialloneri che hanno battuto 1-0 l'Hoffenheim grazie alla rete di Reus. Vittoria particolarmente sofferta nonostante il risul

GOALITALIA: Incubo Bayern Monaco: eliminato dalla DFB-Pokal dal Saarbrucken, club di 3. LigaI bavaresi escono dalla coppa di Germania ai sedicesimi contro una squadra di terza serie tedesca.

EUROSPORT_IT: Saarbrücken-Bayern Monaco 2-1: bavaresi già eliminati dalla Coppa di Germania ai sedicesimi di finaleDFB POKAL - Niente Triplete per il Bayern Monaco che è finito già fuori dalla Coppa di Germania, clamorosamente eliminato dal Saarbrücken ai sedicesimi di

SKYSPORT: Bayern Monaco, infortunio per de Ligt contro il SaarbruckenInfortunio per un difensore in Coppa di Germania

CMDOTCOM: Bayern Monaco, Davies in scadenza: Real Madrid pronto a far follieAlphonso Davies, terzino canadese classe 2000, ha un contratto col Bayern Monaco in scadenza il prossimo giugno e, al momento, non ci sono grossi sviluppi circa il rinnovo dell&39;accordo. Con questi

