Fb e Instagram senza pubblicità in Europa con abbonamento

30/10/2023 15:16:00 / Fonte: Agenzia_Ansa

Meta offrirà agli utenti in Europa la possibilità di pagare un abbonamento mensile per utilizzare Facebook e Instagram senza pubblicità. In alternativa, si potrà continuare a utilizzare questi servizi gratuitamente, visualizzando inserzioni pertinenti per loro.