Fausto Bertinotti: lo sciopero è un regalo per il paese

Fausto Bertinotti, esperto di scioperi, commenta il regalo fatto da Matteo Salvini a Maurizio Landini, convocando uno sciopero su una piattaforma fragile. Bertinotti sostiene che la proclamazione dello sciopero è un vero regalo per il paese, considerando la precaria condizione del lavoro dipendente in Italia, in particolare per la questione salariale. In passato, il salario era considerato un indicatore di uguaglianza e democrazia.

Gli alti salari erano segno di forza dei lavoratori e della salute del paese

:

