Fattura salata per un convento francescano di Roma

Fattura salata per dei frati. Un convento francescano di Roma del quartiere Trastevere, ha recentemente beneficiato di un significativo storno di oltre 11mila euro sulle proprie bollette del gas, grazie all’intervento risoluto dallo sportello energia digitale +tutela di Consumerismo.

I frati del convento, a cavallo tra la fine del 2023 e l’inizio del nuovo anno, si erano trovati in una situazione particolarmente difficile dopo aver ricevuto due bollette di gas per un importo complessivo che superava i 18mila euro. Tali bollette facevano riferimento ad un conguaglio da Febbraio 2020 a Novembre 2023. Un onere finanziario così pesante metteva a rischio non solo la quotidianità della vita conventuale ma anche le numerose attività caritatevoli svolte dalla comunità francescana a beneficio dei più bisognosi. SOS bollette La vicenda viene resa nota oggi da Consumerismo No Profit, associazione che ha fornito assistenza legale ai frati francescan

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



leggoit / 🏆 40. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Roma, finge di aiutare anziana al bancomat e le ruba 11mila euroI titoli di Sky TG24 del 13 marzo, edizione delle 13

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Gas, allarme Consumerismo No Profit: «Dopo stop mercato tutelato è boom di modifiche unilaterali»Secondo l’associazione dei consumatori, il problema centrale riguarda la mancata ricezione, da parte dei consumatori, del preavviso di modifica delle tariffe, una pratica non conforme alle disposizioni del codice di condotta commerciale stabilito...

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Premio Roma Evo 2024: premiati i migliori olii extravergine di oliva di Roma e LazioHanno partecipato 37 aziende per un totale di 46 etichette saranno 15 le etichette del Lazio che parteciperanno alla selezione finale dell’ercole...

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Premio Roma Evo 2024: premiati i migliori olii extravergine di oliva di Roma e LazioHanno partecipato 37 aziende per un totale di 46 etichette saranno 15 le etichette del Lazio che parteciperanno alla selezione finale dell’ercole...

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Manifestazione per la pace a Roma, ecco le voci dei manifestanti: L'Italia ripudia la guerra(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2024 Si è tenuta a Roma la manifestazione organizzata dalla Cgil...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Trastevere, anziana truffata al bancomat: "Quel farabutto mi ha rubato 11mila euro"'Sono disperata! Mi ha portato via gran parte dei risparmi! Ho avuto un tumore , mi ritrovo con spese mediche importanti da affrontare e sono ...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »