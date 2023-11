Fatti Marsiglia-Lione, a rischiare è il club ospite: 'Gesti razzisti nei confronti dei tifosi avversari'

ifosi del club del Rodano, membri del piccolo gruppo vicino all'estrema destra"Mezza Lyon", si sono fatti notare compiendo gesti razzisti nei confronti dei tifosi avversari: espressioni da scimmia, saluti nazisti e presentazione dei loro passaporti.

Questa mattina infatti, la Lega Calcio Professionistica (LPF) comunica che questi gesti razzisti saranno studiati dalla Commissione Disciplinare. L'OL, da parte propria, ha pubblicato un comunicato stampa per “condannare fermamente l'inaccettabile comportamento razzista delle persone nel parcheggio di domenica”.

Inzaghi cancella Lukaku. E’ Allegri l’uomo scudetto della Juve. Garcia meglio di Pioli. L’impresa di Ranieri, un tecnico da amareInzaghi cancella Lukaku. E’ Allegri l’uomo scudetto della Juve. Garcia meglio di Pioli. L’impresa di Ranieri, un tecnico da amarePiazza Affari, approfondimenti sulla geopolitica del mercato dei calciatori, un focus di riguardo su tattiche, match, coppe e campionati di A,B e C. headtopics.com

Serie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoFOCUS TMW - Classifiche a confronto: volano Inter e Juve. Crollano Napoli e Roma: -8!Inter-Roma 1-0, le pagelle: Acerbi annulla Lukaku. E Thuram non lo fa rimpiangereLukaku non tocca palla nei fischi, una Roma incerottata soffre e cade a San SiroLe pagelle del Napoli - Disastro Rrahmani, Politano fa un gol-capolavoro.

VIDEO - Modena incontenibile, battuta la Ternana: c'è anche la classica rete dell'ex. Gol e highlightsVIDEO - Dopo un primo tempo a tinte biancazzurre, il Brescia cade contro il Bari. Gol e highlightsUFFICIALE: Virtus Entella, nominato il vice di mister Gallo. headtopics.com

e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com

Fatti Marsiglia-Lione, Stramaccioni: 'Gravissimo, macchiato il nostro sport'(ANSA) - ROMA, 30 OTT - 'L'episodio di Marsiglia è gravissimo, che non ha nulla a che vedere con lo sport che amiamo. Sono veramente. Leggi di più ⮕

FIFA, Infantino sui fatti di Marsiglia: 'Non c'è posto per la violenza nel calcio'Anche il presidente della FIFA Gianni Infantino è intervenuto sugli incidenti pre-gara che ieri hanno portato al rinvio della partita tra Marsiglia e Lione. Sul suo account Instagram, il leader ha co Leggi di più ⮕

Marsiglia-Lione, il ministro dello sport francese: 'I club si assumano le loro responsabilità'(ANSA-AFP) - PARIGI, 30 OTT - 'I club devono assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei tifosi'. E' quanto afferma il ministro dello Sport Amélie Oudéa-Castéra il giorno dopo gli incide Leggi di più ⮕

Incidenti prima di Marsiglia-Lione: 9 arrestiSky Sport Leggi di più ⮕

FIfa: Infantino condanna la violenza di Marsiglia-LioneGianni Infantino, presidente della Fifa, ha pubblicato un messaggio su Instagram a seguito degli incidenti avvenuti prima della partita tra Marsiglia e Lione che hanno portato alla cancellazione del match Leggi di più ⮕

Marsiglia-Lione, Infantino: 'Nel calcio non c'è spazio per la violenza'Le parole del presidente della Fifa dopo gli incidenti in Marsiglia-Lione Leggi di più ⮕