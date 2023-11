Farmaceutica, Viatris entra nelle aree anestesia e Critical Care con 3 farmaci

Con il lancio di un innovativo portafoglio composto da tre prodotti, presentato durante la tre giorni di

Icare 2023, il Congresso nazionale della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), azienda globale che opera nell'ambito della salute, annuncia il proprio ingresso nelle aree dell'anestesia e della Critical Care.

Il portafoglio con cui Viatris entra in queste aree è composto da tre farmaci che rispondono a importanti bisogni clinici non soddisfatti e rappresentano ciascuno una soluzione terapeutica innovativa nei rispettivi ambiti per la gestione sia dei pazienti in condizioni critiche, spesso all'interno di unità di terapia intensiva, che dei pazienti sottoposti a procedure invasive che richiedono sedazione. headtopics.com

che risponde alle esigenze più frequenti in caso di interventi nell'area gastrointestinale - quella numericamente più rappresentata - come un'azione più rapida e tempi di recupero ottimizzati e un profilo di sicurezza favorevole, che consente una ottimizzazione durante e post-procedura;negli adulti con shock distributivo che, grazie a un nuovo meccanismo d'azione, costituisce una valida alternativa terapeutica per i pazienti critici in condizione di urgenza.

una tetraciclina ad ampio spettro di nuova generazione per il trattamento delle infezioni intra-addominali complicate , nell'adulto, che risponde sia alle esigenze dei sistemi sanitari sia a quelle dei clinici, per far fronte ad una resistenza antimicrobica (Amr) in costante crescita e che rappresenta un grave problema per la salute pubblica con 33mila decessi e costi pari a circa 1,1 miliardi di euro per i sistemi sanitari nei Paesi europei (Ue/Eea) ogni anno. headtopics.com

