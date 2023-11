Famiglie, indagine Acri: nel 2023 migliora il tenore di vita

Strette tra conflitti , inflazione e aumento dei tassi di interessi le famiglie italiane nel 2023 rivelano una sorprendente capacità di adattamento, imparando non soltanto a risparmiare senza rinunciare (scegliendo meglio come fare acquisti, anche online) ma anche a orientare di più i soldi risparmiati verso gli investimenti. Complice, probabilmente, il rialzo dei tassi che ha reso più facile trovare strumenti di investimento sicuri e con rendimenti interessanti.

Sono 3 su 4 gli italiani che hanno già messo in atto delle strategie di contenimento dell’impatto del caro prezzi: la ricerca di sconti e promozioni si conferma la strategia più adottata per far fronte al caro prezzi.