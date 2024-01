Fallimento di Ki Group srl e reazione di Daniela Santanchè

Il tribunale fallimentare di Milano ha disposto la liquidazione giudiziale, ossia il fallimento secondo le vecchie procedure, di Ki Group srl, una delle società del gruppo del bio food che era guidato dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè, poi uscita dalla compagine societaria. I giudici hanno accolto la richiesta della Procura di Milano. La società aveva chiesto l'ammissione al concordato semplificato depositando la richiesta per via telematica il 12 maggio.

Richiesta che il collegio della seconda sezione civile ha giudicato «irrituale». Il tribunale ha anche revocato le «misure protettive» che, secondo il Codice della Crisi, avrebbero impedito per un certo lasso di tempo l'apertura del fallimento. La reazione della ministra Santanchè«In relazione all'apertura della liquidazione giudiziale della società Ki Group s.r.l., e alle conseguenti notizie apparse su talune testate giornalistiche in riferimento a un asserito caso Santanchè, intendo precisare che in detta società ho avuto tempo addietro un ruolo del tutto marginale ed oggi non ne ho alcuno





LaStampa » / 🏆 16. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.