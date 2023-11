Fallimento annunciato per la "campagna d'Albania" del governo

Saranno massimo 3 mila i migranti che potranno stare, contemporaneamente, dall’altra parte dell’Adriatico. In questo numero, fissato nell’articolo 4 delsottoscritto dalla premier Giorgia Meloni e dal primo ministro albanese, Edi Rama, è probabilmente contenuto il fallimento annunciato della "campagna d’Albania" del governo.

Anche se l’operazione dovesse andare in porto e il documento dovesse quindi ottenere il definitivo via libera di tutti i livelli decisionali, la sua attuazione appare dunque una corsa a ostacoli.Quello che salta subito all’occhio è l’incompatibilità del protocollo con l’obiettivo fissato dal governo, ovvero riuscire a trasportare dai 36 mila ai 39 mila migranti in Albania in un periodo di dodici mesi, migranti che oltretutto dovrebbero essere salvati in acque extra territoriali, dove le navi delle autorità italiane non operan

LİBERO_OFFİCİAL: Il consiglio d’Europa avverte l’Italia sul piano di spostare i migranti in AlbaniaIl consiglio d’Europa avverte l’Italia che il piano per spostare in Albania la gestione di 39mila migranti l’anno solleva preoccupazioni in materia di diritti umani. La sinistra italiana condivide le preoccupazioni. Il governo presenterà l'accordo alla Camera e si voteranno le risoluzioni dei diversi schieramenti.

HUFFPOSTITALİA: Accordo Italia-Albania sui migranti: l'ammissione in chiaro dalla Commissione europeaLa commissaria europea all'immigrazione Ylva Johansson benedice l'accordo tra Italia e Albania sui migranti. L'accordo non viola il diritto europeo ma si pone fuori da esso. Secondo l'accordo, se un migrante viene portato in Albania , la relativa domanda di asilo può essere presentata al consolato italiano.

ADNKRONOS: Protocollo tra Italia e Albania per la collaborazione in materia migratoriaIl governo italiano e il Consiglio dei ministri albanese hanno firmato un protocollo per rafforzare la collaborazione in materia migratoria. L'accordo è pubblico e comprende 14 articoli e due allegati.

HUFFPOSTITALİA: Vietare la carne coltivata: la battaglia del governo di Giorgia MeloniIl governo di Giorgia Meloni sta lottando per vietare la produzione e il commercio di carne coltivata, nonostante sia già vietata. Questa settimana la legge sarà approvata definitivamente alla Camera.

ROMATODAY: Via libera del governo albanese al memorandum sui migranti siglato la scorsa settimana a RomaVia libera del governo albanese al memorandum sui migranti siglato la scorsa settimana a Roma dal premier Edi Rama e dall'omologa Giorgia Meloni. Ora manca il passaggio al Parlamento, ha precisato in un'intervista televisiva a Report TV, Rama. Nonostante le dure critiche dell'opposizione - non solo italiana, ma anche albanese -, la ratifica dal parlamento albanese dovrebbe essere una pura formalità visto che la procedura richiede il voto della maggioranza semplice dei seggi, controllati dal Partito socialista del premier. Rama ha nuovamente ribadito che l'accordo con Meloni "non è un favore personale, ma un approccio strategico, nei confronti di un partner strategico". , sono scattate polemiche immediate in Albania dopo l'annuncio dell'accordo sui centri per rifugiati e richiedenti asilo frutto del patto tra Rama e Meloni. A Tirana l'accordo non è stato però accolto di buon grado da tutti. Vari i punti contestati

