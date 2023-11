Facebook e Instagram lanciano gli abbonamenti in Europa: social a pagamento, ma senza pubblicità

Instagram e Facebook lanciano il servizio a pagamento in Europa. Gli utenti dei social della galassia Meta che decideranno di abbonarsi non vedranno più pubblicità. In alternativa, si potrà continuare a utilizzare questi servizi gratuitamente, visualizzando inserzioni pertinenti per loro.

Dall'1 marzo 2024 in poi, per ogni ulteriore account inserito nel Centro gestione account dell'utente, si applicherà un costo aggiuntivo di 6 mese al mese per gli abbonamenti sottoscritti sul web, e di 8 mese al mese per quelli attivati su iOS e Android, precisa l’azienda di Mark Zuckerberg.

