«Facebook e Instagram creano dipendenza e depressione tra i giovani»: 42 stati americani fanno causa a Meta

I social del gruppo Meta, sia Facebook che Instagram, sono accusati di usare tecnologie che creano dipendenza e provocano depressione tra i giovani. Un'azione collettiva senza precedenti quella mossa da 42 Stati americani, che hanno fatto causa alla company di Mark Zuckerberg, in seguito ad un'indagine avviata nel 2021 sulle conseguenze per la salute dei minori che usano le piattaforma social.

La risposta di Meta L'azienda americana risponde alle accuse avanzate dagli stati, tramite la portavoce di Meta, Liza Crenshaw, secondo cui Meta è 'delusa dal fatto che invece di lavorare in modo produttivo con le società del settore per creare degli standard chiari, appropriati all'età per le molte app usate dai teenager, i procuratori generali abbiano scelto' la via del ricorso legale.

