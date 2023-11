Facebook e Instagram a pagamento, ma senza pubblicità: l'idea di Meta per lanciare gli abbonamenti in Europa

Pubblicità sui social, finalmente potremo dire basta. A darne l'annuncio l'impresa statunitense Meta, che offrirà agli utenti europei la possibilità di pagare un abbonamento mensile per utilizzare Facebook e Instagram senza annunci. X (ex Twitter) a pagamento per contrastare gli account fake: l'ultima idea di Elon Musk La novità Basta annunci sui social. O almeno, niente pubblicità per chi paga.

Per attenersi alle normative europee in continua evoluzione, la società ha deciso quindi di introdurre la possibilità di sottoscrivere un abbonamento in Unione Europea, See e in Svizzera: «A novembre offriremo alle persone che utilizzano Facebook o Instagram che risiedono in queste regioni la possibilità di continuare a utilizzare questi servizi personalizzati gratuitamente con la pubblicità, oppure di sottoscrivere un abbonamento per non visualizzare più le...

