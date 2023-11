Facebook e Instagram a pagamento in Europa: ecco cosa ha deciso Meta

mensile. Chi non vorrà mettere mano al portafoglio potrà continuare a usufruire delle piattaforme senza limiti ma visualizzando le inserzioni pubblicitarie così come accade tutt’oggi. È giunta la decisione finale dopo che, all’inizio del mese di settembre,e Meta (la holding che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp) ha optato per la modalità a pagamento per ovviare ad alcune dispute nate con l’Unione europea alla fine del 2022.

Ci impegniamo a mantenere le informazioni delle persone private e sicure, ai sensi delle nostre normative e del Regolamento Ue sulla protezione dei datiLa discriminante è proprio il Regolamento Ue sulla protezione dei dati e l’abbonamento non ha nulla a che vedere con, la versione a pagamento di Facebook e di Instagram che consente di ottenere una spunta blu a certificare l’account che ne fa uso (e il cui costo è di 13,99 euro al mese da desktop e 16,99 euro da mobile.

