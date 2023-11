Facebook e Instagram a pagamento, arriva l'abbonamento senza pubblicità: ecco i prezzi e come funziona

Già da diverso tempo girano voci sulla possibilità di dover pagare un abbonamento mensile per non avere il fastidio della pubblicità sui social media. D'altronde, l'aumento delle pubblicità nell'ultimo periodo aveva come obiettivo proprio l'introduzione di un piano speciale che desse agli utenti la possibilità, dietro pagamento, di poter usufruire di contenuti senza la continua interruzione di spot, immagini e offerte.

Tuttavia, in tal caso si dovrà sopportare il flusso crescente di pubblicità, le quali - in base alle interazioni degli utenti con i vari contenuti e ai dati individuali ottenuti dall'azienda - saranno cucite su misura sui loro interessi. Il comunicato di Meta continua: «Per ottemperare alle normative Europee in continua evoluzione stiamo introducendo la possibilità di sottoscrivere un abbonamento in Ue, See e in Svizzera.

