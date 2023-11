Fabian Ruiz: 'Sono contento per Napoli e per me a Parigi'

Con l'Italia nel cuore, Fabian Ruiz fa il tifo per noi e per il suo amico Gigio Donnarumma, col quale gioca a Parigi . Quattro anni a Napoli hanno lasciato il segno. E allora partiamo da li. Non è che per caso si è pentito di aver lasciato Napoli per andare al Psg ? Fabian sorride, ma risponde convinto. “No, no, al contrario: sono contento per tutti. Per me, che a Parigi ho conquistato il mio primo titolo in carriera, e per Napoli , la città, la squadra, i miei ex compagni.

Sono legatissimo a quell’ambiente, se sono meritati il titolo per come vivono il calcio, in maniera incredibile, assoluta. Diciamo che finalmente hanno portato a termine un lavoro iniziato anni prima. È chiaro che mi avrebbe fatto piacere vincerlo prima da protagonista, lì con loro, ma nessun pentimento, solo felicità. Se lo meritano, compagni, club, città, tutti. E io a Parigi ho vinto e sto benissimo”. Ora il Napoli attraversa un momento difficile, con tanto di cambio di allenatore. “Si, lo s





