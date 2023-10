F1: subito Verstappen in Messico, Ferrari parte piano

Ennesima prova di forza di Max Verstappen in Formula 1. Nel primo assaggio di pista nel Gran Premio del Messico con le libere 1, il campione del mondo della Red Bull si mette ancora una volta tutti dietro firmando il miglior tempo nell'autodromo intitolato ai Fratelli Rodriguez. L'olandese batte di nuovo il compagno di scuderia e idolo di casa Sergio Perez, solo terzo di fronte al suo pubblico e dietro anche ad un ottimo secondo Alexander Albon.

A mettere, però, altra legna sulla brace delle polemiche è stato il sette volte campione del mondo Lewis Lewis Hamilton che ha attaccato frontalmente la Red Bull dando pieno appoggio a Perez.

