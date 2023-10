F1, malessere per i piloti Ferrari in Messico per il Gp. La Scuderia: “Recupereranno in tempo”

Un pilota assente alle attività del giovedì causa “malessere”, l’altro sotto antidolorifici. Inizia in salita il fine settimana messicano della Ferrari. Il primo problema di salute ha fermato Carlos Sainz, la cui assenza alle conferenze stampa è stata subito notata. “Carlos non sarà in circuito oggi (giovedì, ndr) perché non si sente bene – ha chiarito in una nota la Ferrari -.

A spiegarlo è lo stesso Charles Leclerc ai microfoni di Sky: 'La cosa non influisce sulla mia performance, per salire in macchina prendo degli antidolorifici forti e non sento nulla. Pensavo fosse il dente del giudizio ma non è così. È solo un po' di dolore”. I due piloti dovrebbero mettersi al volante alle 20,30 ora italiana per la prima sessione di prove libere del Gran premio di Città del Messico, 19° appuntamento del Mondiale di Formula 1.

