F1, le squalifiche di Hamilton e Leclerc ad Austin: regole, motivi, ricostruzione. ANALISI

Torniamo ad Austin e ai controlli su Mercedes e Ferrari che nel post gara hanno portato alle squalifiche di Hamilton e Leclerc. Partendo dal regolamento tecnico (norma 3.5.9 paragrafo e), ricostruiamo con Matteo Bobbi tutto quello che è accaduto in Texas e perché. Intanto si corre in Messico: weekend live su Torniamo al post gara di Austin, quando a seguito dei controlli della FIA sono state decretate le squalifiche di Hamilton e Leclerc.

La Federazione ha di recente diramato una nota per spiegare la procedura, ma qui, con la spiegazione di Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room, andiamo ad analizzare cosa è successo, i motivi della sanzione e tutta la ricostruzione della vicenda., e la conformità a questa disposizione sarà verificata alle periferie dei fori disegnati".

Italia Notizie

Leggi di più:

SkySport »

F1, Hamilton sulla squalifica negli Usa: 'C'erano anche altri non in regola ad Austin'Il pilota della Mercedes torna sulla squalifica che gli ha fatto perdere il podio ad Austin Leggi di più ⮕

MotoGP in Thailandia: l'analisi del circuito di Buriram a cura di Mauro SanchiniI segreti del tracciato, a cura di Mauro Sanchini Leggi di più ⮕

Milan, l’analisi tattica degli errori di PioliLa marcatura a tutto campo evidenza i limiti dei centrali di difesa, la squadra spesso è troppo lunga e la produzione offensiva è troppo legata a Leao, Pulisic e Theo Leggi di più ⮕

Serie A: l'analisi e i pronostici dell'intelligenza artificialePer le 3 partite previste oggi abbiamo fornito le previsioni di Gollo e tutte le statistiche all'intelligenza artificiale che ci ha risposto in modo sorprendente. Leggi di più ⮕

F1, GP Messico: la frenata più severa in curva 1. VIDEOL'analisi con i dati Brembo per il weekend della F1 in Messico Leggi di più ⮕

F1, Leclerc: 'Pochi millimetri, ma regola violata ad Austin'. E lotta con un ascessoTutto il weekend LIVE su Sky e in streaming su NOW Leggi di più ⮕