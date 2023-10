F1, chi sono e per chi corrono: i rookie nelle Libere 1 del GP del Messico 2023

Un ampio "turnover" nella sessione inaugurale a Città del Messico per molti team che, come da regolamento sportivo, devono schierare almeno due volte un rookie in una sessione di libere. Ecco di chi si tratta. Il fine settimana della F1 è come sempre in diretta su per ottemperare a quanto previsto dal regolamento sportivo, che prevede la presenza dei rookie (pilota che non ha completato un numero di GP superiore a due.) almeno due volte in una sessione di prove.

Il danese, 21 anni, alla sua prima in un fine settimana di gara; ha però partecipato ai test di Abu Dhabi al termine della scorsa stagione anno scorso.Attuale leader della Formula 2, il 20enne francese ha fatto il suo esordio in F1 nel 2021 in Ungheria, mentre l’esordio nelle libere è avvenuto ad Austin nel 2022 Fa parte della Academy della Sauber dal 201919 anni, arriva da un’ottima stagione in F3 e ora sta cercando di frarsi sopazio in F2. Fa parte della "cantera" Red Bull.

