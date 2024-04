Ex parlamentari della Lega chiedono a Salvini di tornare al pragmatismo

Tornare al "pragmatismo" della vecchia Lega "che ci ha sempre portati alla ricerca di collocazioni utili al raggiungimento degli obiettivi", rompendo le alleanze con gli estremisti europei, a partire dai tedeschi di Afd, ("chi non ha la nostra naturale repulsione nei confronti di fasci e svastiche"). E non dare spazio nelle liste per le europee a personaggi come Roberto Vannacci "con forte marcatura nazionalista, totalmente estranei al nostro movimento".

E' questa la richiesta della lettera appello che una ventina di ex parlamentari, dirigenti e amministratori della Lega, attivi nei territori del Nord ha indirizzato al segretario Matteo Salvini, in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno. Tra questi non pochi sono i parlamentari usciti dal partito, non condividendo la linea politica della segreteria, altri non più ricandidati o espulsi, e ancora chi ha preferito tornare a amministrare i territori, lontano da Roma, tornando alle origin

