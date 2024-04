Ex ministro della Salute Roberto Speranza aggredito da contestatori no vax

Insulti, pesanti minacce, fino ad un tentativo di aggressione. Così l'ex ministro della Salute Roberto Speranza è stato costretto a lasciare la palestra di Ostia scortato dagli agenti di polizia, palestra dove avrebbe dovuto presentare il suo libro 'Perchè guariremo'. Un gruppo di contestatori no vax ha preso di mira Speranza: 'Assassino, devi andare in galera, esci fuori che farai una brutta fine' hanno urlato contro di lui.

La contestazione si è poi spostata davanti al municipio, dove un altro gruppo di no vax stava attendendo l’ex ministro. L'episodio è durato più di un’ora. A impedire che i contestatori aggredissero Speranza anche fisicamente sono stati gli agenti di polizia e i carabinieri. Secondo quanto trapela, anche la famiglia di Speranza è stata minacciata da un gruppo di no vax che ha urlato slogan contro la moglie. 'La moglie di Speranza è un travestito', lo slogan più urlato

Roberto Speranza Ministro Della Salute Contestatori No Vax Aggressione Palestra Libro Ostia Municipio Famiglia Minacce

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

