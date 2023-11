Ex fidanzati veneti scomparsi: Filippo indagato per tentato omicidio

Gli ex fidanzati veneti scomparsi da sabato scorso. Filippo è indagato per tentato omicidio. A dare la notizia è la procura di Venezia in una nota. Si precisa che è stata disposta 'l'iscrizione di Filippo Turetta nel registro degli indagati in relazione al reato di tentato omicidio anche a sua garanzia al fine di consentire le necessarie attività irripetibili'.

Mentre è buio fitto su dove possano essere e si procede con le ricerche, sembra ormai assodato che quello di Giulia non è stato un allontanamento volontario. Il padre lo ripete dal primo giorno. Vero è che i due ragazzi avevano appuntamento e che Giulia è salita volontariamente nell'auto dell'ex fidanzato, ma prende piede l'ipotesi che poi lui l'abbia trattenuta a forza e non l'abbia riportata a casa.'Non so su quale base si fondi la qualificazione del reato ipotizzato: ne prendiamo atto ed evidentemente, se gli inquirenti ritengono di farlo, hanno qualche element

:

HUFFPOSTITALİA: Scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: il padre consegna il computer della figlia ai carabinieriÈ il quarto giorno d'attesa per i familiari di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati 22enni spariti da Vigonovo ( Venezia ) dopo essere andati a mangiare un hamburger in un centro commerciale, a bordo della Fiat Grande Punto nera di lui. La sorella, il fratello e il padre di Giulia sono stati convocati alcuni minuti fa nella caserma dei carabinieri a Vigonovo, che dista pochi metri dalla casa della famiglia. "Non c'è nessuna novità sostanziale. Stiamo aiutando i carabinieri, tracciando il quadro più completo possibile", ha detto ai giornalisti il padre di Giulia. Secondo alcune indiscrezioni, che l'uomo non ha confermato né smentito, Gino Cecchettin avrebbe consegnato ai militari il computer della figlia. "Sto aiutando in tutti i modi i carabinieri a dare le informazioni che a loro servono. Altri elementi a me non li hanno dati. Giulia deve tornare, altro non ho da dire"

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

ROMATODAY: Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi: perché le ricerche si stanno concentrando nel lago di BarcisIn campo squadre di ricerca, cani molecolari e sommozzatori. Gli inquirenti hanno individuato due anomalie nei tempi di percorrenza della Punto nera del 22enne...

Fonte: romatoday | Leggi di più »

CORRİERE: Il papà di Filippo Turetta: «Era un po’ possessivo, ma non è un mostro violento. La laurea di Giulia? Non era un problema»Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi, proseguono le ricerche della Punto nera. Nicola Turetta: mio figlio previdente, aveva denaro e liquidi con sè

Fonte: Corriere | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi. L'avvocato: 'Niente dice che non siano vivi'Continuano le ricerche della 22enne scomparsa da sabato scorso dopo essersi incontrata con l'ex fidanzato. La famiglia: 'Lui non voleva che si laureasse&q…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

VANİTYFAİRIT: Svolta nel caso della scomparsa di Filippo Turetta e Giulia Cecchettin. In un video si vede il ragazzo aggredirlaDa sei giorni non si hanno notizie degli ex fidanzati veneti: ricerche sdoppiate per Filippo Turetta e Giulia Cecchettin

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Ricerche in corso per i due giovani scomparsi sulle Dolomiti di SestoSulle Dolomiti di Sesto sono in corso ampie ricerche dei due giovani scomparsi, Giulia Cecchettin e l'ex fidanzato Filippo Turetta. Le ricerche sono da inquadrare nell'ambito delle misure previste dal Piano per la ricerca delle persone scomparse.

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »