Evan N'Dicka lascia l'ospedale di Udine e torna a Roma in treno

Evan N'Dicka lascia l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine poco dopo l'ora di pranzo di ieri. La Roma opta per un'uscita secondaria, volta a dribblare i pochi cronisti ancora presenti in loco. L'ivoriano raggiunge la stazione ferroviaria e insieme al medico sociale Manara opta per il treno, anziché dell’areo, come mezzo per tornare nella Capitale. Tappa a Trigoria prima di riabbracciare la famiglia a casa. La grande paura è alle spalle.

Prima di lasciare Udine, il difensore ha ricevuto la visita del suo connazionale Kamara, tesserato con l'Udinese: «Sta bene, sono qui perché siamo molto amici», le parole all'uscita. A tal proposito, anche Aouar domenica sera aveva chiesto alla Roma di poter restare vicino all'amico e non rientrare nella Capitale.

