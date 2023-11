Evakuasyonun nedeni hakkında Amerikan hükümeti açıklama yaptı

Venerdì funzionari del governo americano di Joe Biden hanno dato la loro versione sul perché ci siano volute settimane prima di riuscire a evacuare dalla Striscia di Gaza i cittadini stranieri: l’evacuazione di stranieri dal varco di Rafah, al confine con l’Egitto, è iniziata solo mercoledì, tra molte difficoltà

.Secondo questi funzionari, citati da diversi giornali americani, Hamas avrebbe chiesto di evacuare insieme agli stranieri anche i feriti, un terzo dei quali sarebbe stato composto da suoi miliziani; una proposta definita inaccettabile da Egitto, Stati Uniti e Israele. I negoziati sarebbero andati avanti per settimane tramite la mediazione del Qatar, fino a che Hamas avrebbe consegnato una lista di feriti da evacuare che non includeva suoi miliziani.È la prima volta che viene data una spiegazione al riguardo. Dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre, infatti, molti cittadini stranieri si erano più volte radunati al varco di Rafah, in attesa che venisse aperto per permettere l’evacuazione di civili verso l’Egitto, ma per settimane la frontiera era rimasta chiusa. Palestinesi con doppia nazionalità al varco di Rafah il 2 novembre(AP Photo/Hatem Ali

:

AGENZİA_ANSA: Apre anche oggi il valico di Rafah, escono gli stranieriSecondo il portavoce della parte palestinese del terminal, 100 persone sono già uscite da Gaza e saranno in tutto 400 persone a lasciare oggi la Striscia. L'Egitto fa sapere che aiuterà a evacuare 'circa 7.000' stranieri.

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Israele, bambina italiana di 6 anni e sua madre lasciano Gaza: riaperto il valico di RafahUna bimba italiana di sei anni e la madre palestinese sono riuscite a lasciare Gaza...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Von der Leyen, 'grazie all'Egitto per l'apertura di Rafah'(ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Gaza, aperto il Valico di Rafah per evacuazione di stranieri e feritiDopo il primo gruppo di italiani che ha lasciato ieri la Striscia di Gaza, stamani una bambina italiana di sei anni e la mamma palestinese hanno attraversato il valico di Rafah. Sono ora in Egitto, assistite dal personale dell'Ambasciata d'Italia al Cairo per il successivo rientro in Italia.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Riaperto il valico di Rafah, oggi oltre 400 persone con la doppia cittadinanza usciranno da GazaIsraele: 'Durante la notte uccise decine di terroristi'. Nuovi scontri al confine con il Libano (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

TODAY_İT: Perché è così importante il valico di RafahIl passaggio tra Egitto e Striscia di Gaza è aperto, ma a singhiozzo: è l'unico passaggio disponibile non controllato da Israele per fuggire dalla guerra

Fonte: Today_it | Leggi di più »