Eusebio, il leggendario attaccante del Benfica e del Portogallo

Attaccante micidiale, Eusebio con i suoi goal e le sue prodezze fece la fortuna di Benfica e Portogallo. Fu anche Pallone d'Oro nel 1965.Si muoveva in campo con grande eleganza, come un felino pronto a sbranare la sua preda. Aveva una velocità fuori dal comune, tanto da correre i 100 metri in 11'' e un tiro devastante, con entrambi i piedi, soprattutto il sinistro, con il quale terrorizzava i portieri avversari.con 9 reti il titolo di Capocannoniere del torneo.

Del resto il Mozambico all'epoca era un Paese disastrato, con una situazione resa ancora più complessa dalla presenza alla guida del Portogallo dellache guiderà il Paese lusitano dal 1932 al 1968. Negli anni Quaranta, la società portoghese è suddivisa per ceti, le poche infrastrutture sono riservate ai bianchi e agli 'asimilados' africani, e non ci sono uffici di anagrafe.quando Eusebio è ancora un bambin





GoalItalia » / 🏆 26. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

GOL! JUVENTUS-Salernitana 3-1!Rete di Rugani! Incontenibile Chiesa che riceve corto su corner da Iling Jr, poi crossa verso il secondo palo dove Milik colpisce di testa a botta sicura trovando un'ottima respinta di Fiorillo, che però non può nulla sul nuovo tap-in di Rugani.Sugli sviluppi del calcio d'angolo Daniliuc respinge di testa verso il limite dell'area dove Miretti chiude l'azione calciando di collo alto sulla traversa.Palla filtrante di Chiesa con Milik che pensava fosse per un compagno e lascia sfilare. Il pallone torna in possesso della Salernitana.Salernitana che nei primi minuti ha messo la Juventus con le spalle al muro, ma poi è crollata di fronte alle avanzate bianconere, non riuscendo ad uscire dalla propria metà campo per numerose fasi di gioco. Inzaghi deve anche fare i conti con una panchina corta e con svariati ragazzi della Primavera

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Approvata la Legge di Bilancio con 200 voti favorevoliCon 200 sì, 112 no e tre astenuti è passata a Montecitorio la Legge di bilancio. Il testo era già stato approvato dal Senato e vale Secondo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il via libero definitivo alla Legge di Bilancio è "un segnale positivo per una Manovra importante, che mette al centro le famiglie, il lavoro e le imprese. In linea con i principi che guidano la nostra azione e con il programma che gli italiani hanno votato. E ora avanti con determinazione, coraggio e responsabilità". La premier ha poi ringraziato i parlamentari di maggioranza di Senato e Camera "per il sostegno e la compattezza dimostrati". "L'ultima battaglia" alla Camera ha visto di fatto una Manovra blindata e che ha subito poche modifiche nel passaggio al Senato, l'unico che ha visto - come ormai accade da anni - un esame più approfondito

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Veneto, non passa la legge per “i tempi certi” sul fine vitaVeneto, non passa la legge per “i tempi certi” sul fine vita: non basta il sostegno di Zaia, centrodestra spaccato, non ha passato i primi due dei cinque articoli complessivi, che richiedevano la maggioranza assoluta.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Proposte di legge in parlamento: un percorso complesso e imprevedibileCapita spesso che si discuta in maniera accalorata, per qualche giorno, su proposte di legge roboanti. Tuttavia le proposte di legge in parlamento seguono un percorso molto lungo e complesso che può durare mesi o anni, e nel corso di questo percorso la proposta può essere modificata anche sensibilmente. Oppure, semplicemente, la discussione della proposta di legge può non iniziare affatto, cosa che succede spesso nei casi delle iniziative più clamorose e provocatorie.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Contestata la legge Scelba sull'apologia del fascismo per il saluto romanoLe Sezioni unite della Cassazione hanno stabilito che il saluto romano è idoneo a integrare il pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista. Nuovo processo di Appello per otto militanti di estrema destra.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Rinviata la proposta di legge sul suicidio assistito in VenetoIl Consiglio regionale del Veneto ha rinviato in commissione la proposta di legge sul suicidio assistito. La decisione è stata presa dopo la bocciatura degli unici due articoli della legge votati in aula.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »