Europe Talks: dialogo tra opposti per uscire dalla bolla

Europe Talks, vuoi parlare con chi la pensa diversamente da te su politica, migranti e guerra? Ecco 7 domande per iniziare un dialogo e uscire dalla bolla. Cosa gli diresti? Un confronto faccia a faccia, da soli, per parlare di politica, diritti, ecologia, migranti, guerra e pace. Per ascoltarsi e cercare di capire, anche se non per forza, chi siede dalla parte opposta. E soprattutto, per uscire da quella bolla in cui viviamo immersi e che troppo spesso assomiglia a una prigione.

Il progetto lo ha lanciato in modo utopico nel 2017. Doveva essere un gioco per pochi lettori interessati, hanno risposto centinaia di persone e ora è. Perché mentre la politica è impegnata nelle campagne elettorali, cittadine e cittadini possano avere un’altra chance di confrontarsi lontano da social e riflettori. E magari capirsi un po’ meglio

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Dalla maglia a righe e l’acconciatura identiche ad un video del 2017 all’anello che…All’indomani dalla diffusione del video di Kate, il nome “Principessa del Galles” su X ha toccato 227.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

I Peggiori - Film (2017)I Peggiori è un film di genere commedia, azione del 2017, diretto da Vincenzo Alfieri, con Lino Guanciale e Vincenzo Alfieri. Uscita al cinema il 18 maggio 2017. Durata 95 minuti. Distribuito da Warner Bros..

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Natale da Chef - Film (2017)Natale da Chef è un film di genere commedia del 2017, diretto da Neri Parenti, con Massimo Boldi e Dario Bandiera. Uscita al cinema il 14 dicembre 2017. Durata 97 minuti. Distribuito da Medusa.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Accendi le emozioni - Film (2017)Emoji - Accendi le emozioni è un film di genere animazione, commedia, family del 2017, diretto da Anthony Leondis, con T.J. Miller e James Corden. Uscita al cinema il 28 settembre 2017. Durata 86 minuti. Distribuito da Warner Bros. Italia.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Malattia, visita fiscale e reperibilità: le regole del 2017Malattia, visita fiscale e reperibilità: scopri nella fotogallery tutte le novità introdotte per il 2017 e le regole (rigide) da seguire in caso di assenza

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Tumori: come cambierà la mortalità nel 2017?Tumori mortalità. Continua diminuzione della mortalità per la maggior parte dei tumori, tranne per quello del polmone e del pancreas in aumento tra le donne

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »