AGI - La Roma batte 2-0 lo Slavia Praga all'Olimpico e si prende il primo posto solitario del girone G di Europa League. Leregalano il punteggio pieno a José Mourinho (squalificato) che dal 1' affida l'attacco al belga e ad El Shaarawy. È quest'ultimo, dopo il gol decisivo contro il Monza, a mettere le basi per la vittoria giallorossa.

Con l'argentino in campo però la Roma trova più geometrie e va vicina al 3-0. Al 57' Celik ruba palla in pressione, Lukaku conduce palla e calcia di collo interno sfiorando il palo.. L'italoegiziano è il migliore in campo, ma non trova l'appuntamento con il gol: al 63' il suo destro a giro si stampa sulla traversa dopo il contropiede guidato da Celik.

Anche lo Slavia non sta a guardare e al 64' Schranz spreca a tu per tu con Svilar l'unica chance per riaprire il match. La partita di Lukaku (in ombra nel secondo tempo) dura 83'. L'attaccante belga lascia spazio a Pagano e puo' iniziare a pensare all'impegno da ex di domenica contro l'Inter. La prossima gara europea dei giallorossi è invece in programma il 9 novembre, quando a Praga la Roma dovra' consolidare il primo posto del girone. headtopics.com

I giallorossi mantengono il punteggio pieno nel girone G di Europa League a pari punti con lo Slavia Praga, prossima avversaria Ricerche precedenti avevano dimostrato che sotto la crosta ghiacciata della luna di Giove si trova un oceano salato di acqua liquida con un fondale roccioso

Esordio vincente per i giallorossi. Determinante Lukaku nel finale che sfrutta un assist di Cristante e batte Koval

