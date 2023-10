Europa League, 2-2 tra Sturm Graz e Atalanta

AGI - L'Atalanta spreca un'ottima chance, contro lo Sturm Graz finisce 2-2: inutile la doppietta di Luis Muriel nel primo tempo, i nerazzurri non sfruttano l'uomo in più e conquistano un solo punto allo Stadion Graz-Liebenau. Bicchiere mezzo vuoto per i bergamaschi considerato l'1-1 dello Sporting in casa del Rakow, giovedì 9 novembre ci sarà il ritorno al Gewiss Stadium (calcio d'inizio alle ore 21.00).

I timori del tecnico nerazzurro si sono concretizzati immediatamente, con i padroni di casa attenti in difesa e pericolosi in fase di costruzione.

Gli austriaci si sono complicati la vita al 7' della ripresa quando Hierlander si è fatto espellere dopo una trattenuta su Ruggeri: un episodio che ha apparentemente spianato la strada ai bergamaschi. Scamacca ci ha provato da calcio piazzato, Hateboer ha tentato una conclusione da posizione defilata senza però trovare lo specchio. headtopics.com

Esordio vincente per i giallorossi. Determinante Lukaku nel finale che sfrutta un assist di Cristante e batte Koval

