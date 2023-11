Eurolega smentisce: no all'espansione a venti squadre con Parigi e Dubai nel 2024-25

Se Parigi e Londra sono due sbocchi naturali per la massima competizione europea, il discorso è differente per Dubai. Gli Emirati Arabicampionato di categoria dei Paesi balcanici"Stiamo discutendo con Dubai, c'è una trattativa in corso - ha confemato Motiejunas -. È un mercato interessante e vogliamo studiarlo.

. Il Medio Oriente è un mercato che raccoglie interessi dalla NBA, dal calcio e da molti altri sport. E ovviamente anche Eurolega è interessata . Dubai ha la possibilità di ospitare squadre e organizzare eventi al massimo livello possibile. Sanno che possiamo aiutare la crescita del loro campionato e sono interessati a un coinvolgimento nell'organizzazione e nella sponsorizzazione di partite ed eventi. Abbiamo una grande opportunità di partnership, ma dobbiamo analizzare ogni singolo dettaglio".

