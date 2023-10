Eurolega, Asvel Villeurbanne-Virtus Bologna 84-87: gli highlights

Nel giorno dell'esordio di Pozzecco sulla panchina dell'Asvel Villeurbanne e in Eurolega, la Virtus Bologna ottiene la quarta vittoria su cinque partite in Europa. Ci riesce al termine di un match sempre equilibrato, deciso da una palla persa di Lauvergne e un canestro di Cordinier a 13 secondi dalla fine. Sugli scudi anche il solito Shengelia con 18 punti. Al Poz non basta il dominante Fall da 16 punti sotto canestro.

Per il secondo anno consecutivo, la Virtus Bologna è tra le protagoniste di Eurolega. Si parte giovedì alla Segafredo Arena contro lo Zalgiris Kaunas, subito la sfida all'amatissimo ex Teodosic, oggi alla Stella Rossa. Il 14 novembre il derby azzurro con l'Olimpia Milano: ecco il calendario della stagione europea della squadra di Luca Banchi.

