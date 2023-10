​Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 27 ottobre 2023: numeri vincenti e quote

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi, venerdì 27 ottobre 2023: su Leggo.it in diretta a partire dalle ore 20 tutti i numeri vincenti, con il jackpot del Superenalotto che, dopo il 6 da oltre 42,5 milioni centrato a Teramo sabato 10 giugno scorso, assegna oggi un ricco montepremi da 75,5 milioni di euro.

Nessun '6' nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 26 ottobre, riporta agipronews, centrato però un '5' a Genova, presso il punto vendita Tabaccheria Veneto 76 situato in Via Vittorio Veneto 76, con il fortunato vincitore che si porta a casa 189.029,91 euro. L’ultimo '6' da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

