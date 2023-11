Estesa la possibilità per le imprese di aderire al cosiddetto “adempimento collaborativo” che consente il possibile affiancamento dall’agenzia delle Entrate e una certezza sui pagamenti e sui controlli. Lo prevede uno dei due decreti di attuazione della delega fiscale approvati dal Consiglio dei ministri.

La soglia per aderire a questo regime, ora fissata ad un miliardo, scenderà gradualmente a 750 milioni nel biennio 2024-25, a 500 milioni nel biennio 2026-27, per ridursi a 100 milioni di euro dal 2028. L’adempimento collaborativo ha l’obiettivo «di instaurare un rapporto di fiducia tra fisco e contribuente attraverso l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente, assistito da professionisti altamente qualificati, finalizzata ad una preliminare valutazione delle situazioni che generano rischi fiscali». La novità prevede un maggiore controllo dei rischi fiscali per le aziende attraverso il Tax Control Framewor

:

VOGUE_İTALİA: I film di Natale romantici da vedereAl 25 dicembre manca poco più di un mese e il countdown alla festa più magica dell'anno e non può che iniziare con la visione di pellicole cariche di sentimenti e d'amore. Sono titoli sempre capaci di emozionarci, facendoci commuovere, ridere e sorridere, scaldandoci un po' il cuore. Stiamo parlando di alcune indelebili film di Natale romantici interpretate da attrici meravigliose, entrate nella storia del cinema non solo per la loro bellezza ma anche per la capacità di trasformare un semplice ciak in sequenze entrate nella nostra memoria collettiva

Fonte: vogue_italia | Leggi di più »

ADNKRONOS: Amazon ottiene la certificazione di parità di genere per tutte le sue linee di businessAmazon ha ottenuto la certificazione di parità di genere per tutte le sue linee di business, confermando il suo impegno per un ambiente di lavoro sereno e inclusivo.

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

LİBERO_OFFİCİAL: Meloni, il sondaggio sul premierato: l'Italia vota sì​Pronta al massimo impegno affinché in Parlamento la «madre di tutte le riforme» possa raggiungere la maggioranza necessaria per l&...

Fonte: Libero_official | Leggi di più »

IODONNA: Preferenze di profilazione pubblicitaria e del contenutoAddio “quiescenza”: le donne che arrivano oggi alla pensione sono consapevoli di avere davanti a sé ancora molti anni buoni. Un’occasione, ma anche un compito: quello di reinventarsi. Senza finire risucchiate da vecchi ruoli

Fonte: IOdonna | Leggi di più »

IODONNA: Scelta di non dare il consenso alla profilazione pubblicitariaAncora una volta, a causa di un vuoto legislativo evidente, rilevato dalla Procura, deleghiamo ai giudici il compito di sbrogliare questioni che riguardano i nostri valori come società: in questo caso il valore di una famiglia per dei bambini

Fonte: IOdonna | Leggi di più »

IODONNA: Preferenze di profilazione pubblicitaria e del contenutoHai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all’offerta economica equivalente.

Fonte: IOdonna | Leggi di più »