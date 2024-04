Esordio da record del mondo per Tudor con la Lazio

A ll'inferno e ritorno. Esordio da record del mondo per Tudor. La Juve due volte in cinque giorni, fino a uscirgli dagli occhi. E poi, evviva, il derby, a chiusura della settimana più crudele e dantesca della sua vita. Sapeva quello che lo aspettava e non ha avuto paura. Igor, cuore impavido, ha raccolto al volo l'invito di Lotito e Fabiani, è balzato in sella alla Lazio senza curarsi del calendario e senza vie di mezzo ha avviato una rivoluzione con prova su strada, allenando-giocando.

Tudor non ha voluto che la sua squadra nascesse da una costola della squadra di Sarri, ma che fosse subito a sua immagine e somiglianza. Per rendere ancora più proibitiva la missione ha avviato un doppio percorso: partite della vita per raddrizzare la stagione ed esami di mercato per programmare la prossima. L'impatto di Tudor con la Lazio L'impatto. Animo, laziali. Sia come sia, ha solo pensato il gigante croat

