Esorcismi a luci rosse, il prete che recita strane formule e tocca le parti intime

, fatto realmente accaduto, documentato e trasmesso da "Le Iene", per questo motivo si sono rivolti al sacerdote di Pistoia che si è offerto di. Ma durante il rito le attenzioni del sacerdote si sono spostate maggiormente sulla donna che è stata più volteAndrea Agresti e Claudio Bongiovann

i, si sono quindi recati dal prete per chiedere spiegazioni, ma lui è scappato dopo aver dichiarato: "Sentite il mio avvocato, non ne voglio parlare. Ho soffiato sulle orecchie di questa signora. che ha fatto sapere: "Ho chiesto al sacerdote di prendersi qualche giorno di riposo lontano dai riflettori.

In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioniMilano, sparò alle gambe di due giovani: arrestato il rapper ShivaRimini, abusi su un 13enne: arrestato youtuber da un milione di follower headtopics.com

Lecce, l'ombra di uno stupro dietro il suicidio della studentessa francese in Erasmus | L'ultimo biglietto: "Non posso sopportare quello che è accaduto"Copyright © 1999-2023 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V.

Italia Notizie

Leggi di più:

MediasetTgcom24 »

Lazio, le pagelle di CM: Sarri sbaglia le scelte, Casale disastrosoFeyenoord – Lazio 3-1 Provedel 6: vede arrivare palloni in area da ogni direzione. Con qualche intervento evita che il punteggio sia anche peggiore, ma gli altri compagni di squadra dovrebbero chiedergli Leggi di più ⮕

Le probabili formazioni di Sturm Graz-Atalanta: Pasalic tra le linee, in porta MussoOggi tornano le emozioni dell’Europa League, con Sturm Graz-Atalanta tra le partite in programma. I nerazzurri hanno iniziato alla grande il girone essendo a punteggio pieno, mentre gli austriaci ha Leggi di più ⮕

Von Der Leyen:'Con il Global Gateway uniamo le forze per le sfide globali'La presidente della Commissione Ue sottolinea l'importanza del piano europeo di investimenti nei Paesi in via di sviluppo Leggi di più ⮕

Lonely Planet, tra le mete italiane top c’è solo la Toscana: le stranezze della classificaIl viaggio in Italia non è in cima alla lista degli itinerari turistici imperdibili per il prossimo anno. Almeno, se ci atteniamo ai consigli della Leggi di più ⮕

Made in Italy: le imprese italiane ecosostenibili sono le più dinamiche sui mercatiTerzo Rapporto del Centro di Ricerca dell’Università degli Studi Internazionali di Roma. Oltre 530mila le aziende che nel quinquennio 2017-2021 hanno deciso di investire in tecnologie e prodotti green Leggi di più ⮕

Il 90% degli europei vuole vietare le gabbie, ma la Commissione Ue disattende le aspettative'La Commissione non ha incluso questa proposta nel suo programma di lavoro e la Presidente von der Leyen sembra prestare ascolto più alle grandi lobby agricole che ai milioni di cittadini europei' Leggi di più ⮕