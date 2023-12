Esiste una temperatura ideale per dormire meglio da tenere in camera da letto? Estate o inverno che sia, regolarsi è spesso difficile: c'è chi ama dormire al freddo, e chi preferisce il tepore nell'aria dato dal riscaldamento. Esistono però delle semplici regole da rispettare, che aiuteranno non solo l'ambiente, ma anche la nostra salute. Non è sufficiente dormire le tanto decantate 7/8 ore a notte, se la qualità del sonno non è preservata.

Lo dicono gli esperti: la temperatura dell’ambiente della camera da letto è uno degli elementi essenziali per favorire un riposo ristoratore per mente e corpo. Ne abbiamo parlato con la dott.ssa Camilla Ferrari, Medico Specialista in Neurologia e Ricercatore presso l’Università degli Studi di Firenze. Perché si parla di temperatura ideale per dormire? Il sonno viene regolato da molti fattori, tra cui uno molto importante è sicuramente la termoregolazione, cioè la regolazione della temperatura del nostro corp





vogue_italia » / 🏆 17. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Artrite e artrosi: ecco cosa mangiare per stare meglioInformazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico.

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Esistono le coincidenze?La parola coincidenza abbraccia una vasta gamma di fenomeni, da quelli cosmici a quelli personali e familiari. A livello umano ed esperienziale possiamo fare una distinzione di massima tra serendipità e serialità:

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »

F1, MotoGp e le guerre che non esistonoMotorSport Magazine

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »

Esiste la sindrome da lavoro precarioInformazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico.

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Sai che esiste una crema viso che si adatta al tipo di pelle che incontra?Informazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico.

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Non esiste politica di contrasto della denatalità se non si affrontano le cause che la determinanoPerché il Piano Roccella non è la soluzione

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »