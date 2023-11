Escluso Fentanyl e metanfetamine. E' giallo sul decesso di Matthew Perry

Il decesso di Perry, dunque, non può essere riconducibile a un uso smodato degli antidolorifici oppioidi, ma lo stesso sito ribatte che non si può escludere che l’attore possa essere morto per abuso di altre sostanze, dato che si tratta dei risultati di prime analisi e per gli esiti degli altri test antidroga bisognerà attendere almeno quattro o sei mesi.

"Sembrava di buon umore ed era così intento nella conversazione che a malapena aveva toccato quel che era sul piatto" . Due settimane prima, la celebrità si era incontrata con i creatori di Friends, Marta Kauffman e David Crane, che si sono detti stupiti e addolarati per la morte dell’amico, affermando:

"Stava bene, era di buon umore. Non sembrava che avesse pesi sulle spalle. Era in una buona posizione: ecco perché tutto questo sembra ingiusto" . La polizia ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto a Matthew Perry e non esclude le ipotesi di omicidio o rapina, trattandosi di un personaggio pubblico.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ADNKRONOS: Morte Matthew Perry, primi risultati autopsia: no overdose di fentanyl o metanfetamineI primi esami tossicologici non evidenziano tracce delle due sostanze nel corpo dell'attore

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

TGLA7: Il sito Tmz afferma che Matthew Perry 'non aveva Fentanyl e metanfetamine in corpo'Il sito Tmz afferma che Matthew Perry 'non aveva Fentanyl e metanfetamine in corpo' | TGLA7

Fonte: TgLa7 | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Matthew Perry negativo a fentanyl e metanfetamineÈ quanto indicano i primi test sull'attore morto sabato a 54 anni. Non è ancora possibile escludere se Perry abbia abusato di altre droghe o se abbia ingerito una dose letale di farmaci

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

ILPOST: Matthew Perry non nascose le sue dipendenzeGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: La morte di Matthew Perry: I protagonisti di Friends si dicono 'completamente devastati'Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer hanno rilasciato una dichiarazione congiunta dopo la morte improvvisa dell'amico e collega.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Matthew Perry, il dolore del cast di Friends: 'Siamo devastati, siamo una famiglia'Addio a Chandler di 'Friends', è morto Matthew Perry

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕