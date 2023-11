Eros Ramazzotti torna a casa e visita il suo murale nel quartiere Lamaro

Eros Ramazzotti è tornato a casa e ha annunciato il suo arrivo nella Capitale postando una foto panoramica della città con in sottofondo 'Quanto sei bella Roma' di Antonello Venditti. Ma la tappa principale del suo tour è stata la visita al murale che ritrae il suo viso sulla facciata di una palazzina. Il cantante, che ha da poco compiuto 60 anni, sfoggia lo stesso sorriso pulito e contagioso che aveva da ragazzino quando viveva tra quelle case.

Eros Ramazzotti è nato nel quartiere Lamaro, a due passi da Cinecittà, e quelle vie lo hanno visto crescere. 'Nato ai bordi di periferia dove l'aria è popolare' canta nella sua celebre canzone 'Adesso tu' riferendosi a quel luogo, a cui anche dopo il successo è rimasto molto legato

