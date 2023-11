Ernesto Ferrero, amico di vecchia guardia

Era il modo con cui si schierava al tuo fianco per esaltare il legame fra i combattenti letterari della “Vecchia guardia”, era il segno di un affetto intessuto di navigata passione napoleonica e non…

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LASTAMPA: Ernesto Ferrero, amico di vecchia guardiaAmava Napoleone, Salgari, Calvino. Per lui il mondo era un teatro e il mezzo di trasporto la letteratura

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Ernesto Ferrero: “Ascoltavo di nascosto radio Londra e vedevo dalla collina Torino bruciare”Il racconto dello scrittore, storico direttore del Salone del Libro, dei giorni che precedettero il 25 aprile

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

SOLE24ORE: Addio a Ernesto Ferrero, signore dell’editoriaC’è una foto che segna l’ingresso nel mondo letterario da parte di Ernesto Ferrero (nato a Torino nel 1938 e scomparso ieri, all’età di ottantacinque ...

Fonte: sole24ore | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: È morto Ernesto Ferrero, il signore dei libriLo scrittore si è spento dopo una lunga malattia a 85 anni

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Ernesto Ferrero: “Sui libri Berlusconi non metteva becco, per lui erano soltanto business”L'ex dirigente in Einaudi e Mondadori: «Però con la tv è stato un censore»

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

HUFFPOSTITALIA: È morto Ernesto Ferrero, una vita per i libriScrittore, critico, traduttore, per quasi venti anni direttore del Salone del Libro. Ha vinto nel 2000 il Premio Strega con N, che ricostruisce i trecento gio…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più ⮕