Erica: «Ho la sindrome da odore di pesce»

Erica Astrea, 36 anni, vive a Teverola (Caserta) con i genitori. È fidanzata e diplomata in ragioneria, in attesa di trovare un’occupazione. Sui social parla della sua malattia rara, la trimetilaminuria. Notavo un odore particolarmente acido sugli indumenti o dall’urina Vergogna, imbarazzo, isolamento, ansia, depressione: per anni sono stati questi i miei compagni di vita.

Aver individuato la causa dei miei problemi però, non ha risolto la situazione perché a oggi non c’è cura, e questo mi ha inizialmente gettato nello sconforto. Ci sono però vari accorgimenti che ho potuto adottare e che oggi fanno parte della mia vita quotidiana.

