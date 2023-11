Eredivisie, il pronostico del recupero Ajax-Volendam

Ad Amsterdam arriva una compagine che se contassero i soli punti ottenuti in trasferta (zero) sarebbe ultima. C'è da dire però che il Volendam fuori casa ha sì incassato 12 reti ma (almeno) ha segnato un gol esatto nelle 4 gare esterne disputate, tra queste spicca quella persa 3-1 col Psv. Stando alle quote dei bookmaker la crisi dell'Ajax sembra quasi non esistere. Il segno 1 finale viaggia a 1.25 su Sisal e passa a 1.27 su Cplay e Better.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CMDOTCOM: Ajax, ultimo e non solo: 25mila euro di multa per gli ultimi tafferugli contro il FeyenoordDopo la partita contro il Feyenoord che è sfociata in tumulto e scontri, l&39;Ajax ha ricevuto le sanzioni da parte della Lega calcio olandese. "La procura della KNVB ha avviato un&39;indagine

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Zero reti fatte a ottobre, il Basilea: 'Per questo mese niente video sui gol più belli'Dopo aver dominato il calcio svizzero per circa un ventennio, il Basilea sta vivendo un periodo molto complicato. Un po' come sta accadendo all'Ajax in Olanda, la squadra rossoblù è ultima in classi

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

GOALITALIA: Flop Antony: è il più grande spreco di denaro nella storia della Premier LeagueIl brasiliano non sta facendo molto per giustificare una sua presenza nell'11 titolare. E quei 100 milioni sborsati all'Ajax pesano sempre di più.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: La tragedia sfiorata di Dost e i pensieri di Schone. L'ex Genoa pensa di ritirarsiLasse Schöne medita il ritiro dal calcio giocato. L'ex centrocampista di Genoa e Ajax è rimasto particolarmente colpito dal malore che ha colpito Bas Dost nel corso di AZ Alkmaar-NEC e che ha spaven

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: La tragedia sfiorata di Dost e i pensieri di Schone. L'ex Genoa valuta di ritirarsiLasse Schöne medita il ritiro dal calcio giocato. L'ex centrocampista di Genoa e Ajax è rimasto particolarmente colpito dal malore che ha colpito Bas Dost nel corso di AZ Alkmaar-NEC e che ha spaven

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Il genio di Ratzinger: l'orologio romano di Castel Gandolfo e l'hora vigesimaL’aspetto più geniale e sconvolgente di tutto il congegno antiusurpazione di papa Benedetto XVI, ricostruito su questa pagina negli ultim...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕