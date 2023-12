Erdogan: «Netanyahu sarà processato come criminale di guerra» Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha chiesto nuovamente che Israele sia ritenuto responsabile a livello internazionale per gli attacchi nella Striscia di Gaza e ha affermato che il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, sarà «processato come criminale di guerra». Lo riporta Sky News.

Intervenendo durante la riunione dell’Organizzazione per la cooperazione islamica, Erdogan ha ribadito che la Striscia di Gaza «è una terra palestinese e apparterrà per sempre ai palestinesi»





sole24ore » / 🏆 1. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Gaza, cosa succederà dopo la guerra? Il piano (nebuloso) di Netanyahu e l'ipotesi rioccupazioneBenjamin Netanyahu lo ha detto chiaramente: la presenza militare di Israele a Gaza si...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Netanyahu: 'Israele non cercherà né di governare né di occupare Gaza'Nyt: più a lungo continuerà la campagna militare israeliana, maggiore sarà la possibilità che il conflitto scateni una guerra …

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Netanyahu: 'Israele non cerca né di governare né di occupare Gaza'Fonti palestinesi: '6 morti in un raid sull'ospedale di Shifa'. L'esercito israeliano: 'Uccisi 3 capi militari di Hamas nel nord della Striscia' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Pause umanitarie di 4 ore nella guerra, Netanyahu: «Israele non vuole né governare né occupare Gaza»Non è il cessate il fuoco chiesto da più parti, ma le pause umanitarie sono una forma di tregua per la popolazione della Striscia di Gaza

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Netanyahu: 'Israele non vuole né governare né occupare Gaza''Ma distruggere Hamas, per il bene di palestinesi e israeliani', dice (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Guerra Israele, Netanyahu: 'Gaza sotto nostro controllo, no al cessate il fuoco'Guerra Medioriente, un mese fa l'attacco di Hamas in Israele

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »