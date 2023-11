Erdoğan a Berlino per un incontro con Olaf Scholz

Come un Giano bifronte, Recep Tayyp Erdoğan è sbarcato a Berlino venerdì sera per un incontro con Olaf Scholz già previsto da mesi, a seguito della vittoria nelle elezioni di maggio in Turchia . Il Cancelliere sapeva che il colloquio sarebbe stato più che delicato.

A complicarlo, da ultimo, erano state anche le dichiarazioni infuocate del presidente turco, che aveva messo in dubbio il diritto di Israele all’esistenza, aveva definito i terroristi di Hamas come “liberatori” e aveva annullato una visita in Israele a causa delle “atrocità” di Tsahal a Gaza. Il che ha comportato nuove tensioni con il governo israeliano, con cui pure Ankara dopo la rottura degli anni scorsi aveva da poco ripristinato il dialogo anche sul piano ufficiale. In Germania , Erdoğan non ha parlato solo ai tedeschi. In realtà si è rivolto anche alla numerosa comunità di origine turca residente lì, tre milioni di persone soltanto in parte integrate nel tessuto sociale e culturale tedesco e in maggioranza vicine al president





