Episodi di razzismo nel calcio spagnolo

In questo fine settimana nemmeno giocherò, ma intanto, solo questo sabato, in Spagna abbiamo già avuto tre episodi spregevoli di razzismo. Il post di Vinicius si rifersice a quanto accaduto ieri nella sfida tra Getafe e Siviglia, sospesa per alcuni minuti al 23' st dopo che l'argentino della squadra andalusa Marcos Acuna era stato fatto oggetto di cori in cui i tifosi del Getafe gli hanno dato della scimmia. Era stato poi lo stesso Acuna a segnalarlo all'arbitro Javier Iglesias Villanueva.

Successivamente c'erano stati insulti dello stesso tenore anche per il tecnico del Siviglia Quique Flores

