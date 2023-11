Ennesima disfatta per lo United: travolto dal Newcastle ed eliminato dalla Carabao Cup

I Magpies hanno dominato la sfida in lungo e in largo trovando due goal già nella prima frazione di gioco con Almiron e Hall, prima di chiudere i giochi ad inizio ripresa con il tris targato Willock.Per la squadra di Ten Hag, invece, la crisi sembra irreversibile: il ko casalingo che pone fine al percorso in coppa, infatti, rappresenta l'ottava sconfitta stagionale su quindici gare ufficiali disputate. Parlare di crisi suonerebbe quasi come un eufemismo.

