Eni alza stime su ebit e batte le attese degli analisti

batte le previsioni degli analisti e alza le stime di ebit adjusted e flusso di cassa. L'utile ante imposte adjusted "rappresentagrazie al continuo miglioramento della performance industriale e nonostante la debolezza dello scenario con il prezzo del Brent e i prezzi del gas naturale in calo rispettivamente del 14% e di oltre l'80%"..

Questa performance riflette la ripresa della E&P rispetto al trimestre precedente, grazie alla crescita produttiva e ai migliori prezzi di realizzo, nonchè il solido contributo di Refining, Enilive (il business della mobilita' sostenibile) e Plenitude.

L'utile netto adjusted del trimestre si attesta a 1,8 miliardi di euro (6,6 miliardi nei nove mesi) battendo le stime degli analisti mentre l'utile netto e' pari a 1,9 miliardi (4,6 miliardi nei nove mesi). headtopics.com

Coerentemente con le assunzioni di ebit, il flusso di cassa è atteso a circa 16,5 mld di euro (rispetto al precedente obiettivo nell'intervallo 15,5 mld - 16 mld).

Erano presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del consiglio di amministrazione di Eni Giuseppe Zafarana e l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi Il presidente del Consiglio: "La questione energetica sarà sempre più strategica, energia da fusione prospettiva incredibile". L'ad Descalzi: "Azienda sempre capace di anticipare cambiamenti". Il presidente Zafarana: "Negli anni governate fasi di trasformazione" headtopics.com

